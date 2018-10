Po Grošljevih besedah italijanska kostnica pooseblja in odraža vojno na industrijski ravni, ki tudi uničuje narode, države in družbe. To je vojna, ki ne ločuje med vojaškim in civilnim, je vojna, ki se zažre in tudi razžre vezna tkiva družb ter uniči same temelje človeške civilizacije in omike. Je pa tudi spomenik spomina in pietete za izgubljenimi življenji ter upanja v boljši jutri, je, kot so sporočili z ministrstva za obrambo, dejal Grošelj.

Opozoril je, da današnji svet z vsemi svojimi številnimi krizami in lokalnimi vojnami postaja tudi svet, ki je vse bolj nestabilen in nepredvidljiv. »Današnje grožnje miru so zato raznolike in ogroženost miru toliko večja. In v tem se danes z novimi varnostnimi izzivi sooča tudi združena Evropa,« je poudaril Grošelj.

Izrazil je tudi začudenje nad lahkotnostjo, s katero nekatere vse popularnejše politične ideje ogrožajo in rušijo obstoječo evropsko in globalno ureditev. »Morda ta res ni idealna, morda ne dosega vseh naših želja in pričakovanj ter interesov, a naj nas ta kraj vedno znova opomni, zakaj je ta ureditev sploh nastala,« je poudaril in izpostavil, da Slovenijo in Italijo danes povezujejo bogate medsebojne politične, gospodarske in kulturne vezi.

Da je spominska slovesnost v Kobaridu dolžan poklon, ob katerem se je vredno zamisliti nad preteklostjo in si jo vzeti k srcu kot opomin za jutrišnji dan, pa je dejal italijanski veleposlanik v Sloveniji Paolo Trichilo. »Biti skupaj na tem mestu ne izpričuje samo pripravljenosti, da se preteklosti spominjamo, ampak je to pomembno tudi za to, da pokažemo, kaj vse smo od nastanka EU s skupnimi močmi znali zgraditi. Med evropskimi narodi so se uveljavili mir, prijateljstvo in sodelovanje,« je poudaril.

Slovesnosti pri kostnici je sledila še slovesnost na pokopališču v Kobaridu, kjer so se zbrani visoki slovenski in italijanski predstavniki poklonili padlim borcem NOB, so v sporočilu še zapisali na ministrstvu za obrambo.