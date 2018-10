Predsednik največjega hrvaškega sindikata Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške (SSSH) Mladen Novosel je ocenil, da se je na protestih zbralo približno 20.000 ljudi, ki so prišli iz različnih delov Hrvaške. Protest poteka pod geslom »Doživi pokojnino, tudi tebe se tiče«.

Vlada načrtuje uveljavitev višje upokojitvene starosti od leta 2033, s 1. januarjem 2019 pa za vsak mesec predčasne upokojitve znižanje pokojnine za 0,3 odstotka.

Sindikati ocenjujejo, da so predlagane zakonske spremembe, ki jih je vlada v sredo poslala v parlamentarni postopek, pot v revščino za mnoge upokojence. Zahtevajo vrnitev upokojitvene starosti na 65 let in nasprotujejo kaznovanju delavcev, ki se bodo upokojili predčasno.

Novosel je dejal, da naj zagotovijo delovne pogoje hrvaškim delavcem, kot jih imajo v državah, v katerih je upokojitvena starost 67 let, pa bodo na Hrvaškem delali tudi do 70. leta starosti, če bo treba. Izpostavljajo, da v tem primeru mladi ne bi množično zapuščali Hrvaške v iskanju boljšega življenja.

V sindikatih so danes zavrnili očitke desnosredinske vlade, da niso protestirali, ko je prejšnja levosredinska vlada dvignila upokojitveno starost na 67 let z letom 2038. Odgovorili so, da so tudi takrat protestirali. Na drugi strani pa je takratna opozicijska HDZ bila tiho, danes kot vodilna vladna stranka pa predlaga še slabše zakone za delavce in upokojence.

Poudarili so, da so se mnogi delavci prisiljeni upokojiti, ker po 50. letu starosti niso več zanimivi za trg dela. Novosel je prav tako kritiziral ponižujoči odnos delodajalcev do delavcev na Hrvaškem.