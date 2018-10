Nogometaši madridskega Reala so si priigrali slabo popotnico za prihajajoči »El clasico«, ki bo na sporedu v naslednjem krogu španskega nogometnega prvenstva. Na domačem Santiagu Bernabeu jih je Levante premagal z 1:2.

Nogometaši Reala so v današnjo tekmo vstopili z zelo slabo popotnico, saj gola niso dosegli že na petih tekmah zaporedoma. Zadetka niso dosegli na štirih prvenstvenih tekmam, mreža nasprotnika pa je mirovala tudi na zadnji tekmi lige prvakov.

Gostujoči nogometaši so sol na rane domačih nogometašev posuli že v 6. minuti, ko je po podaji Postiga zadel Jose Morales. Nov šok za domače navijače je sledil le dobre pet minut kasneje, ko je sodnik Guillermo Cuadra Fernandez po ogledu videoposnetka dosodil enajstmetrovko za goste, ker je Raphael Varane v kazenskem prostoru igral z roko. Dvoboj iz oči v oči s Thibautom Courtoisom je dobil napadalec Levanteja Roger in podvojil vodstvo gostov. Nogometaši Reala so vse moči usmerili v napad, vendar žoga ni hotela v mrežo in prvi polčas se je končal z izidom 0:2