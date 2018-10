Najmanj 30 ljudi, med njimi mrtvega otroka, so po podatkih italijanske nevladne organizacije Emergency odpeljali v bolnišnico, ki jo organizacija vodi v Kabulu. Drug bolnišnični vir je poročal o najmanj dveh smrtnih žrtvah in 56 ranjenih. Talibani so sicer volivce pozvali k bojkotu volitev, češ da bodo v nasprotnem ogrožena njihova življenja. Žrtve v eksplozijah so potrdili tudi afganistanski predstavniki, ki pa o številkah niso želeli govoriti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem so številni volivci po državi ostali pred zaprtimi vrati volišč. Nekateri so se po večurnem čakanju vrnili na svoje domove, na nekaterih voliščih pa niso delovale naprave za biometrično registracijo volivcev. Državna volilna komisija je na novinarski konferenci sporočila, da gre za tehnične težave, ki jih skušajo odpraviti.

Tiskovni predstavnik volilne komisije Šajma Soruš je nato sporočil, da bodo volišča, ki so volilni material prejela pred 13. uro po lokalnem času (10.30 po srednjeevropskem) ostala danes odprta štiri ure dlje, do 20. ure (17.30). Volišča, ki bodo material prejela kasneje, pa bodo zaprli in bo na njih mogoče glasovati v nedeljo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dodal je, da je bil vzrok za zamudo pri odprtju volišč večinoma to, da najeti učitelji niso prišli, tako da je morala komisija najti rezervne člane volilnih komisij. Talibani so sicer učitelje opozorili pred udeležbo na volitvah, kot tudi pred uporabo šol za volišča.