Bojevniki, ki so ob polčasu zaostajali za 12 točk, so v drugem delu počasi, a vztrajno v svoj prid spreobrnili dvoboj z moštvom iz Utaha. Zmago jim je na koncu prinesel švedski krilni center Jonas Jerebko s popravljanjem pod košem tik pred iztekom rednega dela.

Najboljši strelec za aktualne prvake na razburljivi tekmi v Salt Lake Cityju je bil Kevin Durant z 38 točkami, ob tem je prispeval še devet skokov in sedem podaj. Za domačine je bil najkoristnejši Avstralec Joe Ingles s 27 točkami.

Jazz so v vodstvo prišli z odlično drugo četrtino, v kateri so dosegli kar 47 točk. V drugem polčasu so nato gostje pod vodstvom Stephena Curryja, ki je prispeval 31 točk, počasi manjšali zaostanek. Zmago pa so si zagotovili tik pred iztekom, ko je Jerebko, nekdanji član moštva iz Utaha, popravil zgrešen met Duranta.

»Imel je še dodatni motiv z vrnitvijo tu v Utah, da pokaže svojim nekdanjim soigralcem,« je zmagovito potezo Šveda po tekmi komentiral Curry.

Slovenska zvezdnika v ligi NBA Goran Dragić in Luka Dončić bosta znova na parketu v noči na nedeljo. Dragićeva vročica iz Miamija bo gostila Charlotte Hornets, Dallas Mavericks Dončića pa bodo doma igrali z Minnesoto Timberwolves.