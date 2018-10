Ponoči se bo od severovzhoda pooblačilo, zjutraj bo ponekod v vzhodni Sloveniji že rahlo deževalo. Na Primorskem bo spet zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva oblačno, manjše padavine se bodo prehodno širile proti zahodu. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo še posamezne manjše plohe. Hladneje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno in povečini suho, popoldne se bo delno zjasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. Pihal bo severovzhodnik. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodni Sloveniji. Burja na Primorskem bo ponehala.