Danes in v nedeljo bo tako zaradi del močno oviran promet na ljubljanski obvoznici na območju razcepa Kozarje, tako iz smeri južne kot tudi zahodne obvoznice proti Brezovici.

V noči na nedeljo ter še v nedeljo do popoldneva bo na delu odseka primorske avtoceste med nekdanjo cestninsko postajo Log in priključkom Vrhnika promet v obe smeri urejen le po enem pasu.

Že v minuli noči je bil popolnoma zaprt odsek štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, tako pa bo tudi do sredine prihodnjega tedna, in sicer vsako noč med 21. in 6. uro. Ta konec tedna bo medtem ta odsek neprekinjeno zaprt predvidoma od sobote od 21. ure do nedelje do 15. ure. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Zaprta bosta tudi uvoza Trojane, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Minuli konec tedna je zaprtje povzročilo dolge zastoje.

Na štajerski avtocesti je od petka ponoči do nedelje zvečer ob tem promet proti Ljubljani mimo počivališča Lukovica urejen le po enem pasu. Danes in v nedeljo bo promet zaradi del urejen po enem pasu še na delih odsekov štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico in Framom proti Mariboru.

Na primorski in štajerski avtocesti dela potekajo tudi v nočnem času, pojasnjujejo na Darsu in voznike pozivajo, da spremljajo in dosledno upoštevajo prometno signalizacijo.