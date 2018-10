Do odločitve o tožbi prihaja v času, ko se krepijo domneve, da se Ekvador pripravlja na končanje njegovega šestletnega azila na veleposlaništvu. Na spletni strani Wikileaksa so danes sporočili, da je njihov odvetnik Baltasar Garzon v četrtek prispel v Ekvador, da bi sprožil pravni postopek proti ekvadorski vladi »zaradi kršenja temeljnih svoboščin in pravic Assangea«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za korak so se odločili nekaj mesecev po tem, ko je Ekvador Assangeu, ki mu je sicer podelil politični azil in letos tudi državljanstvo, marca odklopil internetno povezavo, tako da sme komunicirati zgolj z odvetniki. Pred nekaj dnevi pa so uvedli nova pravila, po katerih Assange ne sme več dajati političnih izjav.

Spletna platforma je še sporočila, da do koraka prihaja sedem mesecev po tem, ko je Ekvador grozil, da mu bo odvzel zaščito in mu je samovoljno prekinil dostop do zunanjega sveta, vključno s prepovedjo, da bi ga obiskali novinarji in organizacije za človekove pravice. Ob tem so od njegovih obiskovalcev na veleposlaništvu, tudi novinarjev in odvetnikov, zahtevali zasebne ali politične podrobnosti, kot so na primer gesla na družbenih medijih, so poudarili. Ekvadorska vlada se na zadevo še ni odzvala. Primer naj bi na sodišču v Ekvadorju obravnavali prihodnji teden.

Assange se je po objavi zaupnih depeš ameriških diplomatov na Wikileaksu leta 2010 pred morebitno izročitvijo ZDA zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu leta 2012. Skušal se je sicer izogniti izročitvi na Švedsko zaradi obtožb posilstva, ki so bile lani umaknjene, a ga britanske oblasti še vedno želijo prijeti, ker da se je izogibal britanskemu pravosodju.