V sklopu evropskega tedna mobilnosti so tovrstne table že namestili ob nekaterih otroških igriščih, v parkih in na drugih zelenih javnih površinah, pa tudi na območjih za pešce, v koloparkih in ob rolkarskem parku. »S sporočili na zelenih tablah poenotenega videza na primer izpostavljamo, da parkiranje na zelenicah ni dovoljeno, kolesarje ozaveščamo, naj v območju za pešce upoštevajo prednost slednjih, poudarjamo, da morajo lastniki pobirati pasje iztrebke, da morajo biti psi na povodcu in da na otroško igrišče štirinožni ljubljenčki ne smejo, pozivamo k upoštevanju pravil in k skrbi za drevesa v parku ter poudarjamo, da je kajenje na igrišču prepovedano,« so nekatere piktograme z besedili našteli na občini.