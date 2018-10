»Zadnja leta število naših članov raste, taborniške aktivnosti pa v povprečju na leto obišče okoli 130 otrok in mladih. To pomeni, da se je v vseh dosedanjih letih delovanja taborniški način življenja dotaknil velikega števila otrok in mladostnikov ter jim pomagal na njihovi poti razvoja,« pravi Mia Zupančič iz društva Rod II. grupe odredov Celje, ki je bil ustanovljen pred natanko 50 leti.

Čeprav večina ljudi taborništvo povezuje z različnimi aktivnostmi v naravi – od spanja v šotoru, kurjenja tabornega ognja pa do pohodov v neznano, je taborništvo veliko več, saj skrbi za celosten razvoj mladih ljudi in jim omogoča, da se razvijejo v samostojne, samozavestne, angažirane in iznajdljive posameznike, ki znajo razmišljati s svojo glavo. »Gre za izjemno protiutež hitremu načinu življenja mestnih otrok in mladine, s katero se vedno bolj soočajo tako starši kot pedagogi, in zagotovo je tudi to razlog, da se zanimanje za taborništvo v zadnjih letih povečuje,« še pravi Zupančičeva.

Gradijo center za otroke in mladino

V tednu taborništva so celjski taborniki pripravili številne aktivnosti, od športnih do kulturnih in zabavnih, včerajšnji dobrodelni koncert skupine Big Foot Mama v Celjskem domu pa so pripravili v sodelovanju z Gimnazijo Celje Center. Na njem so zbirali denar za gradnjo centra za otroke in mladino Kokarska Jasa v Kokarjah pri Nazarjah, v neokrnjenem kotičku na jasi sredi gozda v Zgornji Savinjski dolini.

»Že leta si prizadevamo, da bi čim več otrokom in mladim ponudili kar najboljše možnosti aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, zato se nam je porodila ideja o Kokarski jasi in upamo, da bo ta postala temelj stabilnosti našega delovanja,« pa pravi Elvis Cvikl, starešina društva. Dodaja: »Taborniki na našem območju letno opravijo več kot 50.000 ur prostovoljnega dela, žal pa tega neprecenljivega truda prostovoljcev občina in država finančno ne podpirata sistemsko, zato smo za normalno delovanje društva prepuščeni predvsem lastni iznajdljivosti – uspešnosti na nekaterih razpisih in iskanju sponzorjev ter donatorjev.«