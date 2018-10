Na Vrhniki rešujejo investicijo v zdravstveni dom. Poročali smo že, da bi moral biti prizidek, vreden okoli 2,5 milijona evrov, končan do konca minulega leta, a je šel izvajalec AS-Primus v stečaj, ne da bi gradnjo dokončal. Pojavila se je nevarnost, da bi ob dežju in snegu objekt začel propadati. Zato je občina začela pogajanja s podizvajalci in jih pred dnevi tudi končala.

V torek so podpisali pogodbo s tremi izvajalci in napovedali podpis s še četrtim, ki bodo poskrbeli, da se na objektu ne bo delala škoda. Skupna vrednost pogodb znaša 718.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Dela na zunanjem delu objekta morajo biti končana v 45 dneh, strojne inštalacije pa v 75 dneh. Zunanji del objekta naj bi bil tako končan do decembra, ko bo prizidek tudi pokrit s streho. Nato bodo uredili notranje inštalacije in pritličje, kamor se bo preselila nujna medicinska pomoč, medtem ko bo prvo nadstropje končano v naslednji fazi.