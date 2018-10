Kot so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo, si je Slovenija zadala pomemben cilj, in sicer modernizacijo in nadgradnjo železniške infrastrukture, s čimer želi izboljšati in omogočiti hitrejši železniški promet. Prav tako bo nadgradnja povečala nosilnost, predvsem pa izboljšala varnost za železniški in preostali promet, ki poteka ob in čez progo, so dodali.

Korak k dosegu tega cilja je tudi projekt nadgradnje 15,5-kilometrske obstoječe enotirne železniške proge Maribor - Šentilj - državna meja, v okviru katerega bo potekala tudi obnova železniških postaj Maribor, Maribor Tezno, Pesnica in Šentilj. Uredili bodo tudi križanja cest z železnico ter zgradili nove povezovalne ceste.

Železniški odsek Pesnica - Šentilj - državna meja, kjer določena dela že potekajo, bo popolnoma zaprt predvidoma mesec in pol, na infrastrukturnem ministrstvu pa dodajajo, da bodo dela stekla v okrepljenem, tudi štiriindvajseturnem delavniku.

Izvedbo poteka projekta bo sicer ministrstvo v ponedeljek predstavilo v Šentilju, v torek pa še v Pesnici pri Mariboru.