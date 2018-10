Debate v zvezi z različnimi temami okrog avtomobilov so tako rekoč neskončne. Kateri je najlepši? Najboljši? Se najmanj kvari? Ali pa: samodejni menjalnik ali ročni? Dizel ali bencin? In seveda: pogon spredaj, zadaj ali na vsa štiri kolesa? No, ravno sredi debate o slednjem smo se v večji, glasni družbi znašli pred časom. In se izza »omizja«, ko je razprava postala vroča in so tehtne argumente zamenjala subjektivna prepričanja na podlagi pripadnosti znamkam oziroma filozofijam na tem področju, raje odstranili. Ker takšna debata pač nima konca. In tudi nima enoznačnega odgovora