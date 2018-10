Zdaj so pred nami lokalne volitve, ki so nekoliko bolj »prijazne« do nas navadnih, »neuvrščenih« volilcev. In sem se odločil, da zadnjič v življenju preizkusim, ali je mogoče v obstoječem sistemu v lokalnem okolju nagovoriti občane za prepotrebne spremembe. Spet sem se spustil v tekmo s strankarskimi mašinerijami in skupaj z mladim, strankarsko neodvisnim kandidatom za župana v občini, ki ji že 20 let kraljuje ista oseba, upam, da bodo občani (državljani) izkoristili ponujeno priložnost za nov začetek in novo perspektivo.

Samo še to izkušnjo potrebujem, da na svoji koži preizkusim še ta vidik strankarske »demokracije«. Ker sem po naravi tudi nepopravljivi optimist, moram seveda počakati do 18. novembra in morda še do 2. decembra. Takrat bo vse jasno in ob tisti priložnosti bom z vsem srcem in vso svojo »pametjo« Idi Čuden tudi dokončno odgovoril na njeno konkretno vprašanje.

Že zdaj pa mirno lahko rečem »da« njeni pobudi za opustitev političnega predstavniškega življenja in začetku akcije za neposredno demokracijo. Najpozneje v prvih dnevih po drugem krogu lokalnih volitev se oglasim s končnim predlogom, ga. Ida Čuden Rebula.

Srečo Knafelc, Krvava Peč