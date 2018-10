V 2. slovenski nogometni ligi je stanje pri vrhu lestvice izenačeno kot že dolgo ne. Radomlje na sedmem mestu imajo za vodilno Nafto le štiri točke zaostanka, Fužinar in Ankaran na osmem pa šest. Ob tem seveda ni zanemarljivo, da ima Bravo na drugem mestu dve tekmi manj od večine konkurentov in bi s potencialnimi šestimi točkami odskočil na prvem mestu. Ljubljančane zaostali tekmi z Radomljami in Dekani čakata 24. in 31. oktobra, v 12. krogu pa bodo danes gostili Brda.

Bravo je bil tako zadnja dva konca tedna prost in je ligaško tekmo nazadnje igral 29. septembra, ko je v mestnem derbiju na gostovanju s 3:0 porazil Ilirijo. 12. oktobra so v času reprezentančnega premora odigrali prijateljsko tekmo z italijanskim prvoligašem Udinesejem in v Vidmu pustili dober vtis, saj so klonili le z 1:2.

Bravo pa v tem času ni bil dejaven le na igrišču, temveč tudi zunaj njega. Vodstvo kluba je namreč okrepilo moštvo pred nadaljevanjem sezone, saj je sklenilo pogodbo z 29-letnim vezistom Alenom Krcićem. Krcić je otrok kranjskega Triglava, za katerega je igral od leta 2009, le v sezoni 2012/2013 se je preizkusil v italijanski drugi ligi pri Crotoneju, za katerega pa na koncu ni zbral niti enega nastopa. Z omenjeno potezo je Bravo še dodatno potrdil, da ga v letošnji sezoni zanima vrh drugoligaške lestvice in s tem preboj med prvoligaše.

2. SNL, 12. krog, danes ob 15. uri: Ankaran Postojna – Beltinci, Bravo – Brda, Fužinar – Dekani, Brežice – Radomlje, Bilje – Ilirija, Rogaška – Krka, Dob – Nafta jutri ob 13. uri: Tabor Sežana – Drava Ptuj.