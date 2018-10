Čolić ima rad obilne ženske

Zdravko Čolić bo imel danes zvečer veliki koncert v Zagrebu. Pred tem je hrvaškim medijem rade volje povedal vse mogoče stvari. V intervjuju na hrvaški nacionalni televiziji, kjer je bil gost oddaje V svojem filmu, je razlagal, da je za njegovo večno priljubljenost med ženskim občinstvom menda krivo to, da »ženskam očitno zleze pod kožo«. Dodal je še, da mu je v največje zadovoljstvo to, da sedaj, po 46 letih nastopanja, na svojih koncertih videva babice, matere in vnukinje. »Očitno sem nekaj delal prav, če sem priljubljen pri treh generacijah. «Še bolj se je razgovoril v intervjuju za Jutarnji list. Tam je tudi priznal, kakšne ženske so mu všeč. »Vedno sem imel rajši obilne ženske, takšne, katerih dimenzije bi propadle na vsakem tekmovanju za miss. To je neka obsesija z erotičnimi oblinami žensk.« Čeprav velja za šarmerja, je dejal tudi, da so vedno dekleta bolj napadala njega kot on njih. »Svoje zanimanje za ženske sem pokazal, kadar je bilo to potrebno.« Zaljubil pa se je vedno v ženske, ki so ga okupirale »na energijski način«, kot se je izrazil. Priznal je, da ga vso kariero malo moti, da so vedno poudarjali njegov videz, kot pravi, verjetno zato, da bi bil atraktivnejši za žensko občinstvo. O staranju je povedal, da se s tem ne obremenjuje, da je tak, kot ga je dal bog. »Nikoli ne razmišljam o letih. Nimam strahu pred smrtjo. To je vse naravno in teče samo od sebe. Vsi smo tukaj, da opravimo svojo nalogo, kaj bo pozneje, ni več naša stvar.«