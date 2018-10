Ciper vs. Prekmurje

Od osmih parov zadnjega kroga lige narodov za skupno kvoto 75 mi je zneslo vse, le enica na zmago Slovenije proti Cipru ne. In če se navežemo na domače nogometno prvenstvo, ni posebno smela trditev, da bi selektor Kavčič z več igralci iz slovenske prve lige (s Sorčanom na golu) dobil tekmo s Ciprom. Kajti na enico ni bilo računati s Krhinom in Jokićem na terenu, temveč vsaj z Derviševićem, če ne tudi Zahovićem v prvi postavi. Ker premoreta inteligenco, ki je obupno manjka. Včasih je bila domača liga slabši, reprezentanca pa boljši del domačega nogometa. Danes je obratno. Če bi ta Ciper igral s Prekmurjem oziroma Muro, bi stavil vsaj »oba gol«. Če že ne iskal presenečenja v korist Prekmurja. Kajti Mura igra obratno, kot smo gledali naše reprezentante. Domiselno, razigrano, veselo. Igralci nimajo depresivnih fac, ampak delujejo željno. In danes jim prihaja v goste Rudar. Ki se zadnje čase popravlja. Oziroma. Podobno kot bivši selektor pri snovanju ekipe ni našel resnično pozitivnih tipov, tudi Pušnik v Velenju kot da dolgo ni razumel, kaj ponuja Vodeb. Ni neki tehničar, a tudi ni cincar, upa si in hoče zmagati. Kaj potemtakem? Prej kot na več golov se zdi smiselna stava na »oba gol« za kvoto 1,71, vendar pa obenem vznemirja tudi ideja, da Mura, če se ji »utrga«, lahko zmaga tudi za več kot gol, kar je pa vredno 3,40. Za 3:1 je na voljo standardnih 12.