Siddharta: Nismo kot Bob Dylan ali Adi Smolar

‘Videti je, da še vedno koga zanimamo,« se Primož Benko, kitarist Siddharte, namuzne ob omembi sesutja spletne strani zaradi navala na brezplačni prenos njihovega novega albuma Nomadi, ki je izšel pred tedni. Da so nestrpno pričakovali njihovo vrnitev, so oboževalci pokazali tudi s tem, da so že mesec dni pred koncertom v Hali Tivoli razgrabili vstopnice. V okviru turneje bodo do decembra imeli skupno dvanajst koncertov, na katerih bosta občinstvo ogrevali skupini Mrfy in Seven Days in May. »Na nekaterih prireditvah smo prav šokirani, v kakšni druščini igramo. Ko gremo z odra, začne razbijati elektronika, naše občinstvo pa pobegne, ker se ne more niti pogovarjati. Tega ne razumemo, zdi se nam neokusno in neestetsko. Zato je za nas zelo pomembno, da lahko sami izbiramo, kdo jih bo pred nami pozdravil,« se rahlo razhudi klaviaturist Tomaž Okroglič Rous. Pogovor je nastal dan pred izidom albuma in ljubljanskim koncertom.