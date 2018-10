Jokajoča zakonca Smith

Will Smith, ki je pred slabim mesecem dopolnil 50 let, se je skupaj s soprogo Jado Pinkett Smith očitno odločil, da bosta zakonsko terapijo imela kar na televiziji. Jada Pinkett Smith ima skupaj s hčerjo Willow in z materjo Adrienne televizijsko pogovorno oddajo Red Table Talk, Pogovori za rdečo mizo, v kateri zelo osebno razpravljajo o vsem, od seksa do družine. Kadar jim zmanjka gostov, pa se mizi pridruži Will Smith. Tako se je epizoda preteklega tedna spremenila v družinsko terapijo. Razlagal je, kako slab mož in oče je. V nekem obdobju je začel pisati dnevnik in ugotovil, da je njegova žena 45 dni vsak dan jokala. »Grozno sem se obnašal. Mislim, da je bila to najina največja kriza.« Ob tej izpovedi je tudi Will Smith zajokal. Nato sta zakonca sklenila, da svojega odnosa ne bosta več opisovala kot zakon, temveč kot dosmrtno partnerstvo. »Nič ne bo zlomilo najinega partnerstva,« je dejal Smith, njegova žena pa je dodala, da ima njeno podporo do konca dni in da je »ta občutek boljši, kot če bi šla v vesolje«.