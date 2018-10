Rob Lind, The Sonics: Surovi zvok kot zaščitni znak

Ni veliko skupin, ki jim nihče ne bi prav ničesar očital. The Sonics so, poleg Ramones, nedvomno ena izmed takih. Velja namreč splošen konsenz, da bi bila prihodnost garažnega rocka, punka in grungea precej bolj negotova, če ne bi peterica razposajenih najstnikov iz Tacome v prvi polovici šestdesetih let rokenrolu vcepila takšne doze neukrotljive energije, kot je ni do tistega trenutka prikazal še nihče. Albuma Here Are The Sonics (1965) in Boom (1966) sta tako postala prvo berilo in obvezno glasbeno čtivo za vse, ki so prišli za njimi. Pred nocojšnjim koncertom v Kinu Šiška smo se pogovarjali z edinim še izvirnim članom The Sonics na turneji: saksofonistom Robom Lindom. Preostali člani zaradi bremena let koncertirajo zgolj še v ZDA, imajo pa vsi njihovi »namestniki« njihov blagoslov.