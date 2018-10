Vodstvo letalskega prevoznika je petim sindikatom, ki predstavljajo 76,4 odstotka zaposlenih, ponudilo postopno štiriodstotno zvišanje plač v letošnjem in prihodnjem letu. Strani sta s skupno izjavo sporočili, da so sindikati ponudbo sprejeli. »Dogovor je veljaven in bo tudi implementiran,« so napovedali v prevozniku. Kot poroča AFP, gre za češnjo na torti novega izvršnega direktorja letalske skupine Air France-KLM Bena Smitha, ki je položaj prevzel po nekaj turbulentnih mesecih. Air France je namreč zamajalo 15 stavk, ki so prizadele veliko število potnikov, podjetje pa stale več sto milijonov evrov.

Kanadčan Smith je sicer prvi nefrancoski vodja Air France-KLM, na položaju pa je nasledil Jean-Marca Janaillaca, ki je maja odstopil prav zaradi nezmožnosti pomiritve razmer s sindikati. Ti so zahtevali petodstotno zvišanje plač.

Glede na nedavno sklenjeni dogovor bodo zaposleni z retroaktivnim učinkom letos deležni dvoodstotne rasti plač, za dodatna dva odstotka pa jih bodo v podjetju zvišali januarja prihodnje leto. Smith je v izjavi po sklenitvi dogovora izrazil upanje, da bo ta zagotovil nadaljnji uspešen razvoj letalske skupine.