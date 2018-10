Za to pa bo treba čim prej sprejeti tudi zakon o vodenju in upravljanju zdravstvenih zavodov, ki bo direktorjem dal več orodij, pa tudi dodatno odgovornost, je še poudaril v. d. direktorja združenja Metod Mezek.

Fakin je namreč na ponedeljkovem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu okrcal poslovanje zdravstvenih zavodov. Kot je dejal, pogosto sliši, da bi bolnice rade poslovale po vzoru gospodarskih družb. Vprašal pa se je, ali se v javnem sektorju zavedajo, da podjetja ne smejo imeti izgub. Prav tako se je po njegovem mnenju organizacijo v zdravstvu treba voditi z bolj dolgoročnimi načrti.

Po Mezkovi oceni je minister s sporočili o izboljšanju poslovanja in konkurenčnosti zagotovo vnesel pozitivna sporočila, ki jih sprejemajo in podpirajo. A hkrati opozarjajo, da je ena od ključnih ugotovitev v koalicijski pogodbi, da je zdravstveni sistem podfinanciran, zato pričakujejo, da se bo ministrstvo intenzivno lotilo tudi tega problema. »Po našem mnenju mora ministrstvo najprej kritično pristopiti do cene zdravstvenih storitev, ki ni realna in objektivna. Na to so zelo jasno opozorili polletni rezultati poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, ki kažejo, da več kot polovica zdravstvenih zavodov posuje tekoče negativno, še posebej pa se v zavodih soočajo z velikimi likvidnostnimi težavami in posledično se neplačane zapadle obveznosti povečujejo,« je še izpostavil Mezek.