Družba PwC Svetovanje, ki svetuje prodajalcem, je Intereuropo v sredo obvestila, da so se prodajalci odločili, da v postopek za oddajo zavezujoče ponudbe povabijo štiri zainteresirane investitorje, so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Intereurope. V zvezi z informacijami o konkretnih imenih zainteresiranih investitorjev, ki so bila v preteklih dneh objavljena v slovenskih medijih, so dodali, da jih prodajalci ali njihov svetovalec niso obvestili o konkretnih imenih investitorjev, ki naj bi oddali nezavezujoče ponudbe.

Portal Siol je v torek na podlagi neuradnih informacij objavil, da so ponudbe za nakup Intereurope oddali vsaj štirje ponudniki, in sicer Pošta Slovenije, vodilna turška logistična skupina Netlog Logistics, neimenovani ponudnik iz Velike Britanije in ciprsko podjetje Cassowary Investments.

Banke - SID banka, NLB, Gorenjska banka, SKB banka in Banka Intesa Sanpaolo - prodajajo 9.168.425 navadnih delnic in vseh 10.657.965 prednostnih delnic Intereurope, ki skupaj predstavljajo 72,13 odstotka vseh delnic in 54,47 odstotka delnic z glasovalno pravico. To je drugi poskus prodaje deleža; prvič so ga poskusile prodati v začetku leta 2016, a se s ponudnikom, češko-malteško družbo Tuffieh Funds, niso uspele dogovoriti o ključnih pogojih prodaje.

Banke so lastnice Intereurope postale s konverzijo skupaj 18,4 milijona evrov terjatev v lastniški delež, s čimer je bil zaključen proces finančnega prestrukturiranja družbe. Tedaj je 1,2 milijona evrov svojih terjatev do Intereurope pretvorila v lastniški delež tudi Nova KBM, ki pa je te delnice nato prenesla na Družbo za upravljanje terjatev bank.