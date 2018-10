Avkcijska hiša Sotheby’s, recimo, je bila ustanovljena leta 1744, njena najslavnejša konkurentka Christie's pa leta 1766. V sedanjih časih v povezavi z obema hišama govorimo o najdražjih stvareh, ki so jih prodali: najdražja slika, prodana na dražbah, je recimo Salvator Mundi, ki naj bi jo naslikal Leonardo da Vinci. Lani so jo za 450 milijonov dolarjev prodali pri Christie's. A danes se bomo ustavili pri avtomobilih, natančneje na dražbi, ki je konec avgusta potekala v Montereyju, v času slovitega tedna avtomobilov, in je prinesla nov rekord v ceni avtomobilov, prodanih na dražbah. Številke so v dolarjih, avtomobili od drugega do desetega mesta pa kljub neverjetnim cenam niso dosegli rekordnih vsot.

Ferrari 250 GTO, 48,405.000 Po novem je najdražji avtomobil vseh časov, prodan na dražbah, Ferrari 250 GTO iz leta 1962, ki je konec avgusta v ameriškem Montereyju dosegel ceno nekaj manj kot 50 milijonov dolarjev. Avto velja za enega najlepših in hkrati najbolj redkih, od leta 1962 do leta 1964 so jih izdelali 39 in vsak nakup posebej je bojda moral odobriti lastnik podjetja Enzo Ferrari osebno. Ime novega lastnika, bržkone bogatega človeka, ni znano, znano pa je, da enak avtomobil vozita modni guru Ralph Lauren in milijarder Craig McCaw. Preračunana cena novega avta je bila leta 1962 kakšnih 120.000 evrov, z leti pa je vrednost dirkalnega vozila, ki ga je mogoče uporabljati tudi v civilnih razmerah, skoraj neverjetno rasla in po nekaterih podatkih svoj vrh dosegla že letos maja, ko naj bi se vrednost tega Ferrarija, modela, ki je zmagal na Tour de France automobile leta 1963, v zasebni prodaji povzpela na 70 milijonov dolarjev. GTO (Gran Turismo Omologato) ima trilitrski V12-motor, ki zmore 300 konjskih moči. Lepotec naj bi v idealnih razmerah dosegel hitrost več kot kot 280 km/h, čeprav niti ni imel merilca za hitrost.

Aston Martin DP215, 21,455.000 Grand Touring Competition Prototype, sestavljen leta 1963, je bil eden od zvezdnikov letošnje dražbe v Montereyju. Konec koncev gre za prvi avto, ki je na dirkah presegel hitrost 300 km/h. Zgodilo se je na legendarni dirki 24 ur Le Mansa. Prototip, ki ima 4000 cm3, 323 konjskih moči in tehta približno tono, velja za enega najpomembnejših iz Aston-Martinovih delavnic, čeprav, kljub vrtoglavi ceni, ni najdražji. Približno milijon več so lani, prav tako v Montereyju, odšteli za dirkaškega Astona Martina DBR1 iz leta 1956.

Ford GT 40 MK II, 9,795.000 Leta 1966 so na dirki 24 ur Le Mansa zmagali kar trije Fordovi avtomobili. Pri vseh treh zmagovalcih je šlo za model, ki je na zadnji dražbi dosegel ceno skoraj 10 milijonov dolarjev. GT 40, ki sicer velja za Fordov odgovor na dejstvo, da jim ni uspelo kupiti italijanskega podjetja Ferrari, je zmagal tudi na dirki Le Mansa v letih 1967, 1968 in 1969, a kupci so se lahko odločali glede zlatorjavega lepotca, ki je leta 1966 dosegel tretje mesto. Fordovih modelov GT 40, ki imajo od 4000- do 7000-kubične motorje, so v letih 1964–1969 izdelali 105.

Porsche 550A Spyder, 4,900.000 V Montereyju je bilo na voljo nekaj Porschejevih avtomobilov, a se razen 550A niso najbolje odrezali. Le še Porsche 911 Carrera RSH 2.7 je presegel milijonsko vsoto. Je pa Spyder iz leta 1957 v zadnjem času tako v zasebnih prodajah kot na avkcijah najbolj zaželen nemški avto. Tudi zato, ker je avto, ki ima 1500 cm3, ob vseh dirkaških zmagah tudi ena izmed ikon pop kulture. V enakem – menda so jih skupaj naredili 90 – se je septembra 1955 ubil ameriški igralec James Dean; imenoval ga je Little Bastard, po naše »mali pankrt«.

Maserati A6G/2000 Berlinetta by Zagato, 4,515.000 Med leti 1947 in 1956 so pri Maseratiju iz Modene izdelovali serijo avtomobilov z oznako A. Šlo je tako za dirkaške modele, ki so na dirkah želi velike uspehe, kot za cestne avtomobile za bogatejše kupce. Model iz leta 1956, ki so ga avgusta za 4,5 milijona dolarjev prodali v Montereyju, je enajsti od komaj dvajsetih, ki jih je oblikovalo legendarno dizajnersko podjetje Zagato iz Milana. Gre za 2000-kubični coupe s končno hitrostjo okoli 180 km/h, ki je največ pokazal na legendarni dirki Mille Migla 1956.

Mercedes-Benz AMG CLK GTR, 4,515.000 Že en sam pogled na srebrnega nemškega lepotca pove, da ne gre za običajen avto. Konec koncev je star komaj 20 let in je bolj podoben kakšnemu vesoljskemu plovilu kot vozilu. In pravijo, da model, ki so ga prodali v Montereyju, ni bil prenovljen, celo barva naj bi bila originalna, le prilagojen je ameriškim cestnim zakonom. Gre za deveti avtomobil od le 28, ki so jih naredili. Avto so pri AMG-ju razvili za dirke, nekaj avtov za cesto pa so prodali zgolj zato, da so zadostili homologacijskim pravilom. Vozilo ima 7000-kubični motor.

Packard Twelve Individual Custom Convertible Victoria by Dietrich, 3,745.000 Od leta 1899 do leta 1958 je najprej v Detroitu, potem pa v Indiani delovalo podjetje Packard, kasneje Studebaker-Packard, ki je izdelovalo prestižne avtomobile in motorje za letala ter plovila. Serijo »twelve«, iz katere je lepotec iz leta 1934, so izdelovali od leta 1932 do leta 1939. Za to, da je dosegel hitrost 100 kilometrov na uro, je potreboval okoli 19 sekund, vozil je (tudi) 140 km/h, kar je za vozilo, težko 3 tone, vsekakor lep uspeh. V tridesetih so imeli pri Packardu slogan Boss of the Road.

Ferrari LaFerrari coupe, 3,305.000 Najmlajši med dobro prodanimi udeleženci je prišel iz italijanskih tovarn. Med leti 2013 in 2018 so pri Ferrariju izdelovali model F150 s simpatičnim psevdonimom LaFerrari. Avto ima hibridni motor, izdelali so jih 710 (najprej 510 coupejev, potem roadstarje). Motor lepotca iz leta 2014 ima 6300 m3, končna hitrost avta pa naj bi bila, če je verjeti tovarni, 349 km/h. Avto, ki so ga v Montereyju prodali za 3,3 milijona dolarjev, pa niti ni rekorder. Decembra 2016 je na dražbi v Londonu praktično enak avto dosegel dvojno ceno, 5,7430.000 funtov.

Lamborghini Miura P400 SV, 2,177.500 Med letoma 1966 in 1973 so pri Lamborghiniju izdelovali model Miura, ki je imenovan po pasmi bikov za bikoborbe in velja za prvi super avto, model, po katerem so se zgledovali in se še zgledujejo mnogi moderni dirkaški avtomobili. Model P400 SV so izdelovali med letoma 1971 in 1973, na trgu jih je bilo 150. Avto je predvsem na tehničnem področju prinesel veliko novosti. Dirkalnik ima 380 konjskih moči in motor 3900 m3, hitrost je 276 km/h. Avto, ki ga je ljubil iranski šah Pahlavi in vozil Nicholas Cage, za 100 kilometrov porabi 21 litrov bencina.