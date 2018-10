Nikoli pa ni pomislila, da se bo to zgodilo na nenavaden, že kar nevaren način. Nedaleč od Kapitola se je proti večeru na poti k uram kitare mladenka v invalidskem vozičku zapeljala v križišče, ko je s strani prepoznala mimoidočega senatorja in se, presenečena nad srečanjem, zavrtela proti njemu. Zagledala je samo njegov zaprepaden obraz in, preden je kaj rekla, zaslišala: »Gospodična, gospodična, umaknite se z ulice.« Uspelo ji je izdaviti: »Moj bog, vi ste senator Sanders,« slednji pa jo je še enkrat pozval, naj se umakne s široke ulice, po kateri so proti njej že drveli številni avtomobili. Ko sta bila na varnem na pločniku, ji je senator že iz oči prebral, kaj si je zaželela. Ob nabirajoči se množici ji je dejal: »Če hočeva narediti fotografijo, jo bova morala zelo, zelo hitro.« In sta jo, zdaj pa krasi Amyjin profil na Facebooku, z zahvalo, ker je ni zbil avto in ker ji je Sanders dovolil, da z njim posname selfi.