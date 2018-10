Dedek, ki se običaja še drži, je dodal: »Dejansko tega ne počne več veliko ljudi. Dandanes vsi dobivajo injekcije in so bili preluknjani milijonkrat. Včasih pa je bil to problem. Ljudje niso hodili k zdravniku in nikdar niso bili zbodeni, zato so nespokojni vstajali in strašili žive.« Rasinski okraj leži v osrednji Srbiji. Kruševac, Aleksandrovac, ti kraji. Tradicionalen odnos do pokojnikov. Prisrčnejši, bi verjetno navrgel kak antropolog.

A predstavljajmo si dedka, da na nekem pogrebu ali pa bedenju ob krsti zaigra pokojnikov lik. V obliki duha. Kot Michael Jacks