Predstavniki katedrale in mestni svet Barcelone so v četrtek sklenili dogovor, skladno s katerim bo še vedno nedokončana bazilika s petimi stebri, končno dobila gradbeno dovoljenje, poroča britanski časnik The Guardian.

Gradbena dela bodo skladno z dogovorom postala zakonita, omogočene pa bodo tudi »študije urbanih rešitev za dokončanje projekta Antonija Gaudija«, je sporočil mestni svet.

Dogovor med drugim vključuje tudi sheme za izboljšavo javnega prometa v okolici cerkve, ki jih bo z investicijo 22 milijonov evrov delno financirala Sagrada Familia. Več kot polovica teh sredstev bo namenjena izboljšanju dostopnosti do podzemne železnice, prenovi štirih glavnih cest ter vzdrževanju ulic.