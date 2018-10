Policija je v kanadskem mestu Winnipeg izdala kazen za »uživanje konoplje v avtomobilu na avtocesti«. Fotografijo globe je winnipeška policija objavila na družbenem omrežju twitter, zraven pa zapisala, da je konoplja zdaj, tako kot alkohol, legalna, uživanje konoplje v vozilu, tako kot uživanje alkohola v vozilu, pa ni dovoljeno.

So … this happened early this morning: A Consume Cannabis in a Motor Vehicle ticket was issued. Just like alcohol, consuming cannabis is legal - and like alcohol, consuming it in your vehicle is **not**. #KnowYourRolepic.twitter.com/RR9AUBv4RN