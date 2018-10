Stanovalci trdijo, da je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) oz. najeta nepremičninska agencija ob prodaji stanovanj v letih 2016 in 2017 kupcem obljubljala zastonj parkirišča za obiskovalce.

»Skozi celoten čas prodaje stanovanjskih enot se je poudarjalo, da je urejeno parkiranje, da so zagotovljena parkirna mesta za stanovalce in obiskovalce. Veliko kupcev se je ravno zaradi urejenega parkiranja tako za stanovalce kot tudi za obiskovalce odločilo za nakup stanovanja v tej soseski,« so sporočili iz nadzornega odbora stanovalcev.

Poudarjajo, da jih nepremičninska agencija ni opozorila, da bo bodo te garaže spremenjene v garažno hišo in da bo parkiranje plačljivo. »V času prodaje in ogledov stanovanj nikoli ni bilo omenjeno, da bi morali obiskovalci plačevati parkiranje, ampak je bilo predstavljeno kot samoumevni del soseske, ki ga vsaka soseska mora tudi omogočati,« so navedli.

Dodali so, da vzpostavitev javne parkirne hiše ni bila predvidena v projektni dokumentaciji, zato lastniki niso pričakovali prodaje »javne parkirne hiše«.

Zahtevajo, da DUTB ustavi prodajo

Sprašujejo se, kako si DUTB predstavlja javno parkirno hišo znotraj zasebne stanovanjske soseske, kjer bodo v javni parkirni hiši vhodi v stopnišča stanovalcev in skupni prostori, kot so smetarnica, toplotne postaje in nekaj lastniških parkirišč.

Trdijo, da so kupci stanovanja kupili s pravico do uporabe parkirišč za obiskovalce. Zato zahtevajo, da DUTB prodajo ustavi in da parkirišča prenese na stanovalce. Decembra lani so se z DUTB na sestanku pogovarjali o načinu prenosa parkirnih mest v skupni del soseske, zato jih je začetek prodaje presenetil.

V DUTB pravijo, da je bilo kupcem stanovanj ob prodaji obljubljeno, da bodo v garaži na voljo tudi parkirna mesta za obiskovalce, »vendar obljub o brezplačnem parkiranju DUTB nikoli nikomur ni podajala«. Kot je STA povedal direktor upravljanja nepremičnin pri DUTB Andrej Lazar, je DUTB ta parkirišča, tako kot vse svoje premoženje, dolžna unovčiti v korist vseh davkoplačevalcev.

V vabilu za oddajo zavezujočih ponudb, v katerem za paket parkirnih prostorov pričakuje vsaj 350.000 evrov brez davka, ponudbe pa zbira do 5. novembra, je DUTB med drugim navedla, da bo moral kupec vzpostaviti javno parkirno hišo ter da bo moral kupec oz. upravljalec zagotavljati dostop do vseh lastniških in skupnih delov garaže v soseski.

To, da je parkiranje za obiskovalce urejeno z dodatnimi parkirišči v garaži objekta, zagotavlja, da avtomobili ne zasedajo dvorišč in zelenih površin objekta. »Vendar urejeno parkiranje ne pomeni tudi, da je parkiranje brezplačno, kot si to tolmačijo stanovalci soseske,« trdijo v DUTB.