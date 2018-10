Ob tem je avstrijski kancler opozoril, da »kdor krši ta pravila (...) potem to pomeni, da Italija ogroža sebe posledično tudi druge«. »Kot EU nismo pripravljeni prevzeti tovrstnega tveganja, dolgov za Italijo,« je še dejal.

Kurz se je s temi besedami odzval na v četrtek objavljeno oceno Evropske komisije, da je osnutek italijanskega proračunskega načrta za prihodnje leto odstopanje od evropskih proračunskih pravil brez primere v zgodovini EU.

Prva članica z zavrnjenim proračunskim načrtom

Evropska komisija je Italijo povprašala, zakaj načrtuje očitno in bistveno odstopanje od priporočil v okviru pakta za stabilnost in rast, ki opredeljuje evropska proračunska pravila, ter izpostavlja, da je to za komisijo razlog za resno zaskrbljenost.

Ta opozorila nakazujejo, da bo morda Italija prva članica območja evra, ki ji bo komisija zavrnila osnutek proračunskega načrta in pozvala k popravkom. To lahko stori v dveh tednih po prejetju osnutka, torej do konca meseca.

Italija mora na bruseljska opozorila odgovoriti do ponedeljka opoldne.