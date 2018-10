Seveda je primerjava le hipotetična. Johnson je bil prvi izbor na naboru leta 1979, izbrali so ga Los Angeles Lakers. V rumenem je debitiral star 20 let, kralj James pa je bil ob debiju v dresu Jezernikov star 33, za njim pa je že izjemna kariera pri Cleveland Cavaliers in Miami Heat in trije osvojeni naslovi prvaka lige NBA.

Po naboru se je Johnson najbolj veselil igranja ob Kareemu Abdulu-Jabbarju, centru, ki je kasneje postal najboljši strelec v zgodovini lige NBA. Abdul-Jabbar je v rumenem dresu debitiral leta 1975 in na prvi tekmi za Lakers nasul 27 točk, kar je še vedno rekord med novinci v tej sloviti kalifornijski franšizi.

James je trenutno glavni kreator pri Jezernikih. Na prvi uradni tekmi Lakers v novi sezoni je bilo očitno pomanjkanje kemije v ekipi. »To ni nekaj, kar bi lahko nasul v krožnik kot kosmiče za hitro pripravo za zajtrk. Ne gre tako hitro. Potrebno je nekaj časa, da se vzpostavi kemija, ko lahko z zaprtimi očmi najdeš soigralce,« je formulo za uspeh razkril LeBron.