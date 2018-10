Rast BDP je počasnejša kot v prvem in drugem četrtletju letos, ko je bila 6,8- in 6,7-odstotna, in najpočasnejša od začetka leta 2009, ko je svet pretresala finančna kriza. Analitiki so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa in ameriške agencije Bloomberg za tretje četrtletje letos napovedovali 6,6-odstotno rast.

Zunanja trgovina je bila v tretjem četrtletju še robustna, izvozniki so med drugim želeli prehiteti posebne carine v ZDA. Strokovnjaki pričakujejo, da se bodo učinki trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko v naslednjih mesecih močneje odrazili, saj je večina ameriških carin na kitajske izdelke v veljavi od prejšnjega meseca, poroča dpa.

Predstavnik kitajskega statističnega urada Mao Shengyong je dejal, da »mednarodna situacija« ustvarja negativen pritisk na gospodarsko rast, da pa je rast še stabilna in da je država na dobri poti, da v celotnem letu doseže 6,5-odstotno gospodarsko rast, kot je vladni cilj.

Peking je za ohranitev gospodarske rasti že razrahljal denarno politiko, rast pa želi spodbuditi tudi prek infrastrukturnih projektov.