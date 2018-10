Predlogi, ki jih je pripravil minister za varnostne sile Rrustem Berisha, predvidevajo postopno preoblikovanje kosovskih varnostnih sil v organizacijo, ki bo ščitila suverenost in ozemeljsko celovitost Kosova. Trenutno so njihove naloge omejene na odzivanje na krizne situacije v državi.

Kosovski parlament se je s potrditvijo predlogov izognil spreminjanju ustave, ki bi bilo potrebno za preoblikovanje varnostnih sil v redno vojsko, čemur ostro nasprotuje Srbija.

Za ustavne spremembe je v kosovski skupščini potrebna dvojna večina - podpora dveh tretjin vseh 120 poslancev in dveh tretjin 20 poslancev narodnih skupnosti.

Poslanci kosovskih Srbov, ki imajo deset od 20 sedežev, zagotovljenih nealbanskim narodnim skupnostim, zavračajo tovrstne pobude. Pred glasovanjem so poslanci Srbske liste odšli iz dvorane, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poslanec Srbske liste Igor Simić je dejal, da so predlogi zakonov v nasprotju s pomembnimi veljavnimi mednarodnimi akti, kot sta resolucija Varnostnega sveta ZN 1244 in kosovska ustava.

Beograd pričakuje oster odziv mednarodne skupnosti

Vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić je izjavil, da bi sprejetje zakonov lahko imelo nepredvidljive posledice za varnost v regiji. Beograd po njegovih besedah pričakuje oster odziv mednarodne skupnosti, ki je pristojna ter moralno in politično odgovorna za preprečitev stopnjevanja napetosti in militarizacije regije. »Srbija bo ščitila svoje interes na celotnem svojem ozemlju in ščitila pravice vseh svojih državljanov,« je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug še poudaril Đurić.

Srbski obrambni minister Aleksandar Vulin je dejal, da je kosovska vojska, ki nastaja, grožnja Srbiji in Srbom. »Dokler velja resolucija 1244, na Kosovu ne more biti nobene druge oborožene sile razen Kforja. Vojska Kosova, v kateri ni Srbov in proti kateri so Srbi in Srbija, je vojska, ki nastaja, da grozi Srbiji in Srbom,« je dejal Vulin.

Zveza Nato je v začetku oktobra sporočila, da podpira nadaljnji razvoj kosovskih varnostnih sil, da pa bi se morali pred sprejemanjem večjih sprememb posvetovati z vsemi zadevnimi skupnostmi in tudi zavezništvom.

Kosovska skupščina je predloge zakonov potrdila v prvem branju. Zakoni bodo začeli veljati, ko jih bo parlament potrdil v drugem branju.