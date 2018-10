V soboto bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Nekoliko hladneje bo Obeti: V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in povečini brez padavin, le v zahodni Sloveniji bo dopoldne še dokaj sončno. Po kotlinah osrednje Slovenije bo jutro megleno. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo. V ponedeljek bo povečini sončno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Vremenska slika: Nad srednjo in delom severne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam s severozahodnimi vetrovi razmeroma topel in suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vzhodnem vetru še zadržuje razmeroma vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, sprva bo v krajih vzhodno od nas še pretežno oblačno. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja.