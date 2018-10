5. Razlike in s tem tudi prihranki so sicer manjši pri cenejših izdelkih, ki pa v naših nakupovalnih vozičkih pristanejo pogosteje, na primer pri mleku ali zobni pasti. Na primer: za zmagovalno pasterizirano in UVT-mleko boste odšteli 73 centov, za najdražje pa 1,25 evra. Podobno je pri nakupu zobne paste. Res je, da se razlika v ceni 2 evra pri eni zobni pasti ne zdi ravno velika. A ko pomislite, koliko zobne paste porabi štiričlanska družina, znesek ni več tako neznaten.

4. Razlike in s tem prihranki so občutno večji pri dražjih izdelkih. Za kombinirani vgradni hladilnik lahko s skoraj enako oceno (cenejši ima skupno oceno 75, dražji 74) odštejete 1550 ali 1050 evrov.

Članom Zveze potrošnikov so v pomoč rezultati primerjalnih testov. Na podlagi rezultatov testiranja lahko izberejo izdelke, ki ustrezajo njihovim pričakovanjem, imajo odlično (ali za njih sprejemljivo) razmerje med kakovostjo in ceno oziroma posameznih izdelkov preprosto ne kupijo.

Kako drago plačujete zvestobo?

Prihranite lahko tudi z zamenjavo ponudnika plina, elektrike, zamenjavo banke, zavarovalnice … Vzemite si vsaj enkrat na leto čas in preverite, ali plačujete preveč.

1. V Zvezi potrošnikov mesečno spremljajo cene električne energije in zemeljskega plina. V zadnjih mesecih so po daljšem času stabilnih cen zabeležili več podražitev obeh energentov. Preverite, ali je ceno elektrike ali plina dvignil tudi vaš dobavitelj. Če je odgovor da, poiščite ugodnejšo ponudbo.

2. Velike razlike so tudi med bankami. Ne le pri poslovanju z bančnim računom, ki ga uporabljamo vsak dan, ampak tudi pri depozitih, kreditih. Pregled ponudbe stanovanjskih hipotekarnih kreditov v višini 80.000 evrov in z dobo odplačila 20 let je pokazal, da so razlike med najmanj in najbolj ugodnim ponudnikom okrog 10.000 evrov.

3. Preverite, kaj vsebuje vaš paket telekomunikacijskih storitev, in ga primerjajte s konkurenco. Pri tem bodite posebej pozorni na količino porabljenih enot, saj se prav lahko zgodi, da bo že začeten (in precej cenejši) paket dovolj dobro pokrival vaše potrebe.

Vir: www.zps.si