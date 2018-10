Pariški dnevnik Le Monde in še 18 drugih pomembnih evropskih medijev, ki se opirajo na preiskavo v Nemčiji, je razkrilo nove razsežnosti velikanske goljufije v zvezi z vračilom davka na dividende, poimenovane afera CumEx. Po novih ocenah je zaradi teh mahinacij, ki so jih omogočali finančni trgi s hitrimi nakupi in prodajami delnic velikih podjetij, v zadnjih 12 letih več članic EU izgubilo več kot 55 milijard evrov davkoplačevalskega denarja.

Šlo je za delovanje organizirane kriminalne združbe, s katero so kot investitorji zavestno sodelovale številne znane velike banke, kot so francoske BNP Paribas, Société générale in Crédit agricole, ameriška Goldman Sachs, španska Santander… Škandal je toliko večji, ker so banke na tak način kradle denar davkoplačevalcev predvsem po izbruhu svetovne finančne krize leta 2008, torej v času, ko so prav ti davkoplačevalci z velikanskimi vsotami reševali te banke.

Zakonske luknje O škandalu CumEx se je veliko pisalo že leta 2015 v Nemčiji. Tolpa borznih mešetarjev in odvetnikov je ob pomoči uglednih bank, investicijskih in pokojninskih skladov najprej v Nemčiji izkoristila zakonske luknje, ki so omogočale, da je več oseb dobilo povrnjen davek, plačan na dividendo za isto delnico. Bistvo goljufije je bilo v tem, da je omenjena kriminalna združba prek skladov, ki jih je ustanovila v ta namen, prodala in kupila izjemno veliko delnic v trenutku, ko so se dividende izplačevale delničarjem. Izkoristili so torej dejstvo, da v določenem trenutku ni povsem jasno, kdo ima v lasti neko delnico in koliko jih ima. Tako je mogoče za davek, ki je bil plačan samo enkrat, dobiti večkrat vrnjeno vsoto. V nekaterih primerih so dobili celo deset vračil davka za isto dividendo.