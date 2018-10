Niti 48 ur ne bo preteklo od zadnje tekme, pa bodo košarkarji Olimpije znova na delu. Ljubljančani so v sredo zvečer v Patrasu v 2. krogu Fibine lige prvakov po slabi predstavi Promitheasu poklonili zmago, za analizo vseh napak, ki jih je bilo ogromno, pa bržkone ni bilo časa. Danes ob 17. uri jih namreč v 4. krogu lige ABA čaka obračun proti eni najbolj vročih ekip v jadranskem tekmovanj ta hip Megi Bemaxu. Srbsko moštvo je v prvih treh krogih doseglo prav toliko zmag, kar je uspelo le še Crveni zvezdi.

V Sremski Mitrovici se bosta danes srečali ekipi, ki gojita podobno filozofijo. Mega že nekaj časa velja za pravo valilnico talentov, iz katere se vsako sezono v največje evropske velikane ali ligo NBA prebije vsaj en posameznik. Identično pot je z letošnjo sezono ubrala tudi Olimpija, ki pa ima za zdaj nemalo težav. Na osmih dosedanjih uradnih tekmah je namreč edini zmagi dosegla ravno v ligi ABA, ko je na kolena spravila ekipi Mornar in Zadar. Igra Ljubljančanov je tudi po prihodu organizatorja igre Scottieja Reynoldsa izjemno kaotična in brez prave discipline na obeh straneh igrišča. Ob slabi obrambi nasprotniki brez večjih težav prihajajo do povsem odprtih metov, o pravi agresivnosti pa ni ne duha ne sluha. V oči bodejo tudi številne izgubljene žoge, nekatere po velikih neumnostih, ko zmaji nemalokrat nasprotniku podarijo novo možnost za napad.

Če bo slovenski državni prvak, ki mu bo to pot znova pomagal Jan Špan, proti Megi ponovil predstave z zadnjih štirih obračunov, se mu gotovo ne piše nič dobrega. Moštvo trenerja Dejana Milojevića je na dosedanjih treh tekmah ugnalo Igokeo, FMP in Cedevito, ob tem pa povprečno na tekmo dosegalo kar 88 točk, s čimer zaostaja le za Cedevito (88,3). »Mega Bemax je spoštovanja vreden nasprotnik. Časa za pripravo ni bilo veliko, smo pa dovolj motivirani in imamo dovolj energije, da odigramo dobro tekmo,« je prepričan trener Zoran Martić, ki se zaveda, da vodstvo kluba, ki je v letošnji sezoni več kot podvojilo finančni vložek za člansko moštvo, slabih rezultatov dolgo ne bo več toleriralo. Pri Megi je na dosedanjih obračunih izstopal 19-letni 210 centimetrov visoki gruzinski center Goga Bitadze. To pot ga čaka srečanje z 216 centimetrov visokim Mirzo Begićem, ki sporoča: »Z dobro in zavzeto igro v obrambi želimo popraviti vtis s tekme proti Promitheasu in doseči novo zmago v ligi ABA.«

Liga ABA, 4. krog, danes ob 17. uri: Mega B. – Olimpija, jutri ob 17. uri: Krka – Partizan, ob 21. uri: C. zvezda – Igokea, nedelja ob 17. uri: Zadar – Mornar, ob 19. uri: Cibona – Cedevita, ponedeljek ob 18. uri: Budućnost – FMP.

Liga ABA 1. C. zvezda 3 3 0 245:205 6 2. Mega B. 3 3 0 264:226 6 3. Olimpija 3 2 1 257:229 5 4. Budućnost 3 2 1 242:229 5 5. Partizan 3 2 1 263:260 5 6. FMP 3 2 1 253:263 5 7. Cedevita 3 1 2 265:267 4 8. Igokea 3 1 2 243:249 4 9. Mornar 3 1 2 239:261 4 10. Krka 3 1 2 210:242 4 11. Cibona 3 0 3 240:257 3 12. Zadar 3 0 3 252:285 3