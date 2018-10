Sklepni turnir najboljše osmerice v tenisu bo imel v ženski konkurenci tudi slovenski pridih. Zanj bo drugo leto zapored poskrbela Andreja Klepač, ki se je uvrstila v Singapur s partnerico med dvojicami Mario Jose Martinez Sanchez. Slovensko-španska naveza se je uvrstila med najboljšo osmerico kot sedma. Prve se bodo v Singapurju pomerile posameznice, ki bodo dvoboje začele v nedeljo. V torek bo žreb ženskih dvojic.

»Le z zelo uspešno sezono se je mogoče v izjemni konkurenci uvrstiti na sklepni turnir najboljše osmerice. Zato sem zelo ponosna, da sem drugo leto zapored članica teniške elite,« sporoča Andreja Klepač. »Zmaga nad sestrama Williams na Rolandu Garrosu je bila v tej sezoni smetana na torti. V zadnjem času imava obe nekaj težav s poškodbami, zaradi česar rezultati niso bili na želeni ravni. Verjameva, da sva še pravi čas ujeli ritem,« dodaja Primorka. »Veliko najboljših teniških igralk med dvojicami se posveča tudi posameznicam, v čemer prav tako tvorijo vrh ženskega tenisa. Konkurenca bo res močna, a se nikogar ne bojiva,« odgovarja ta čas najuspešnejša slovenska teniška igralka med dvojicami, ki na svetovni lestvici zaseda 17. mesto.

Medtem ko bo najboljših osem posameznic tekmovalo v dveh skupinah s po štirimi igralkami, od koder bosta najboljši dve napredovali v polfinale, se pri dvojicah od prvega kroga naprej merijo na izpadanje. Sistem tekmovanja je takšen, da dvoboje določi žreb, prvi štirje nosilci pa so določeni glede na točke v sezoni. »Z vsemi sedmimi nasprotnimi pari v Singapurju sva odigrali namišljene dvoboje, tako da sva na tekmice zelo dobro pripravljeni,« trdi Klepačeva.

Trener Primož Starčič pravi, da je po lanskem izpadu v četrtfinalu proti kasnejšima zmagovalkama, Madžarki Timei Babos in Čehinji Andrei Sestini Hlavackovi, prišel čas za prvo zmago. »Nekaterih dvojic si želimo bolj, drugih manj. Pomembno bo, da bosta Maria in Andreja odločno napadli prvo zmago. Morali si bosta upati več, kot sta si na kakšnem drugem turnirju. S povprečno igro namreč ni mogoče vknjižiti pozitivnega rezultata. Samozavest jima je nekoliko padla, zato jo bo treba krepko dvigniti,« je prepričan Starčič. »Lanske izkušnje bodo zelo dobrodošle. Izkazalo se je, da Maria in Andreja lani še nista bili zreli za zmago, da sta bolj okušali vzdušje. Tokrat bo drugače,« obljublja slovenski trener. Dodaja, da za zdaj vse kaže, da bo slovensko-španska naveza ostala skupaj tudi v prihodnje. Več bo znanega po turnirju v Singapurju.

Medsebojna statistika Slovenke in Španke proti drugim udeleženkam sklepnega turnirja kaže, da imata Klepačeva in Martinez-Sanchezova izenačeno razmerje. Po tri dvoboje sta letos dobili in izgubili. Dvakrat sta bili boljši od Demi Schuurs in Elise Mertens, enkrat pa od Kristine Mladenović in Timee Babos. Po enkrat sta morali priznati premoč Barbori Krejčikovi in Katerini Siniakovi, Andrei Sestini Hlavackovi in Barbori Strycovi ter Xu Yi Fan in Gabrieli Dabrowski. S Kveto Peschke in Nicole Melichar ter CoCo Vandeweghe in Asleigh Barty pa se nista pomerili. Z osmimi zmagami in štirimi porazi imata najboljše razmerje med udeleženkami v Singapurju Timea Babos in Kristina Mladenović.

Simona Halep je odpovedala nastop Ker je Simona Halep, ki bo drugo leto zapored ob koncu leta številka ena svetovnega tenisa, zaradi poškodbe hrbta včeraj odpovedala nastop v Singapurju, jo je nadomestila Nizozemka Kiki Bertens. »Zadnje štiri tedne sem sicer trenirala, a bolečine v hrbtu so prehude, da bi se lahko enakovredno merila z najboljšimi igralkami na svetu,« je pojasnila Halepova. Osmerica finalistk, ki se bodo bojevale za lovoriko Billie Jean King: Angelique Kerber (Nemčija, 5375 točk), Caroline Wozniacki (Danska, 5086), Naomi Osaka (Japonska, 4740), Petra Kvitova (Češka, 4255), Sloane Stephens (ZDA, 3943), Elina Svitolina (Ukrajina, 3850), Karolina Pliskova (Češka, 3840), Kiki Bertens (Nizozemska, 3710).