»Ne bi bilo lepšega, kot če bi mi uspelo v Motegiju postati prvak. Predvsem zaradi Honde, ker bi na domači dirki lahko slavili tak lep uspeh. A zavedam se, da mi bodo tekmeci do zadnjega skušali to preprečiti, zato evforija ni na mestu. Računati moramo na vse, in če nam ne bo uspelo tukaj, še ne bo konec sveta,« je bil pred motociklistično dirko na VN Japonske zmerno optimističen Marc Marquez, ki lahko že na tej dirki postane prvak.

Recept je zelo enostaven: po zmagi na prejšnji dirki na Tajskem si je privozil kar 77 točk prednosti pred Andreo Doviziosom (Ducati) in mu v Motegiju zadostuje, da Andrea Dovizioso na nedeljski dirki ne osvoji dveh ali več točk kot Španec. Andrea Dovizioso se zaveda težke naloge: »Mislim, da je boj za naslov prvaka bolj ali manj odločen. Marcova zmaga v Buriramu je naredila svoje, čeprav se seveda zavedamo, da smo hitri in zanesljivi. A dejstvo je, da je Marc trenutno v odlični formi in da zna tudi na stezah, ki Hondi ne dišijo najbolje, odpeljati vrhunsko dirko. Matematika sicer pravi, da lahko še osvojim naslov prvaka, a to je bolj teorija. A dali bomo vse od sebe, zdaj se počasi že pripravlja teren za naslednjo sezono, kjer pa ne bomo več tako nedolžen tekmec. Lani smo tukaj že zmagali, ne vidim razloga, da ne bi tudi letos. Absolutni napad in zmaga je torej za nas edina strategija.«

Ducati je v zadnjih nekaj sezonah naredil ogromen korak naprej in tudi tekmeci so na njih začeli že gledati z drugačnimi očmi. A vseeno bode v oči dejstvo, da so dovolili Jorgeju Lorenzu da se bo naslednje leto preselil k Hondi. Rivalstvo med Lorenzom in Doviziosom je poskrbelo za nekaj trenj v ekipi, posebej po seriji dobrih dirk Lorenza. Španec pa vseeno še ni povsem prepričan, ali bo nastopil na tej dirki. Prejšnjo je zaradi padca in zlomljenega prsta na nogi izpustil, na Japonskem pa se bo po petkovih treningih odločil, ali bo šel v nedeljo na start: »Počutim se bolje, a šele v petek na stezi bom vedel, pri čem sem. Na vsak način bi seveda rad nastopil na dirki, a kot sem že dejal, če se ne bom počutil dobro, ne bom še enkrat tvegal, prejšnji ponovni padec je bil dobro opozorilo.«

Marc Marquez je po letošnjih sedmih zmagah tik pred osvojitvijo petega naslova prvaka v kraljevem razredu, zanj pa bo najbolj enostaven matematični izračun, da dirko v Motegiju konča pred Doviziosom. Na drugi strani pa mu tudi njegov zapriseženi nasprotnik Valentino Rossi priznava, da lahko v nadaljevanju kariere doseže več, kot je dosegel on sam. »Star je 25 let, zato je le vprašanje časa, kdaj bo dohitel mojih 89 zmag in sedem naslovov prvaka. Lahko doseže in preseže moje rekorde, a to me ne moti. Jaz se trenutno ukvarjam z našimi težavami, prejšnja dirka je bil zelo spodbudna, a najhuje od vsega je, da ne vemo povsem natančno, zakaj smo bili nenadoma konkurenčni,« pravi Valentino Rossi.

Na stezi v Motegiju ne bo lahko, saj je to značilna »stop-and-go« steza s šestimi močnimi pospeševanji in še močnejšimi zaviranji. In to je tudi steza, na kateri dirkači največkrat uporabijo celo prvo prestavo, kar trikrat. Je tudi steza, ki je prizorišče dirk motoGP od leta 1999 dalje, le da se je vmes od 2000 do 2003 dirka imenovala VN Pacifika.