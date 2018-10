To bi pomenilo, da ne bi dobil zahtevane dvotretjinske podpore za ustavne spremembe. V tem primeru bi verjetno sledile predčasne volitve. »Parlamentarna skupina je ocenila, da je bilo povedano vse in da ni potrebe po nadaljevanju razprave o ustavnih spremembah in sporazumu iz Prespa, ki so ga ljudje zavrnili na referendumu,« je tretji dan razprave v parlamentu v izjavi zapisala VMRO-DPMNE. Obenem je pozvala, naj parlament o predlogu čim prej glasuje.

Za potrditev sporazuma z Grčijo, po katerem bi se država po novem imenovala Severna Makedonija, kar bi ji oprlo pot k članstvu v zvezi Nato in približevanju članstvu v Evropski uniji, bi potrebovali vsaj 81 glasov v 120-članskem parlamentu. A brez podpore VMRO-DPMNE je to nemogoče, saj ima stranka 51 poslancev. Premier Zoran Zaev iz Socialdemokratske stranke je napovedal razpis volitev, če bi sporazum z Grčijo v parlamentu padel v vodo. Težave s sporazumom ima tako znotraj vlade kot z opozicijo tudi grški premier Aleksis Cipras, ki je ostal brez zunanjega ministra.