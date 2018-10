Nekdanji lokalni funkcionar stranke LDS je v lokalno politiko vstopil že v osemdesetih letih, Drnovškovi stranki pa se je priključil kmalu po osamosvojitvi. Župan je že od leta 1994, še pred tem pa je bil eno leto predsednik občinske skupščine. Leta 2000 in 2004 so ga izvolili še v državni zbor, leta 2007 pa je na kongresu LDS celo kandidiral za predsednika stranke in izgubil proti dotlej politično neznani Katarini Kresal. Leta 2010 je izstopil iz takrat že propadajoče stranke LDS in ustanovil svoje združenje, ki ga je poimenoval Zagorje gre naprej. Letos je postal še podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije. (Foto: Matjaž Švagan Zagorje gre naprej)