Osemintridesetletni oče dveh otrok je diplomiral na FDV in ves čas študija in še pozneje delal v informativnem programu Televizije Slovenija, kjer je bil novinar in redaktor v zunanjepolitični redakciji, pozneje tudi notranjepolitični, pa voditelj in urednik. Dodatno se je izobraževal na BBC v Veliki Britaniji in v času predsedovanja Slovenije EU poročal za radio in televizijo iz številnih svetovnih prestolnic. Preden je postal direktor Mladinskega centra Hrastnik, je bil samostojni podjetnik, z ženo in prijatelji pa je ustanovil društvo Želodki, čigar festivali so med mlajšimi zelo priljubljeni. Medvešek je vešč tudi v ravnanju z zračno puško, saj je nekdaj z njo tudi tekmoval. (Foto: Jani Medvešek s podporo stranke SD)