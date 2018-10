Leta 1963 rojeni Franci Rokavec je po izobrazbi kmetijski tehnik, že vse od leta 1990 pa je aktiven na področju delovanja lokalne samouprave. V dveh mandatih, od leta 1996 do 2000 in od leta 2000 do 2004, je bil zelo aktiven poslanec Slovenske ljudske stranke v državnem zboru. Zavzema se za skladen in enakomeren razvoj krajevnih in mestne skupnosti, pri čemer sodeluje z mladimi in spoštuje starejše, smisel pa vidi tudi v medgeneracijskem povezovanju in čuti veliko odgovornost do okolja, v katerem živimo. Zaradi domnevnih nepravilnosti pri zadolževanju občine, se je znašel tudi na sodišču, vendar je tožilka po izvedbi dokazov na glavni obravnavi obtožni predlog umaknila, češ da mu očitanih dejanj ni mogoče dokazati. (Foto: Franci Rokavec SLS)