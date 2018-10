Dvainštiridesetletni nepoklicni podžupan je predsednik OO SDS. Končal je fakulteto za varnostne vede in pozneje magistriral na fakulteti za državne in evropske študije s področja prometa. Vlaganje v prometni sistem in dodatne prometne povezave je po njegovem nujno za varnost in mobilnost ljudi, večjo konkurenčnost gospodarstva in privabljanje investitorjev. (Foto: Robert Strah SDS)