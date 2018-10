Aktualni župan Rajko Meserko je rojen v Šmartnem pri Litiji. V času študija je obiskoval nižjo glasbeno šolo. Je tenorist, pel je v mladinskih zborih, v kvartetu Šmartin in Slovenskem oktetu. Je nekdanji zborist v ljubljanski operi ter koordinator umetniškega programa v opernem delu hiše, letos pa je prevzel mesto vršilca dolžnosti ravnatelja SNG Opera in balet v Ljubljani. Če bo ponovno izvoljen, želi izpeljati energetsko sanacijo podružničnih osnovnih šol, izgradnjo vrtca in šolske kuhinje ter gradnjo infrastrukture v industrijski coni in vodovoda. Med drugim bo stremel k lokalnemu sodelovanju v turizmu, podpiral bo lokalno gospodarstvo ter kmete in društva. (Foto: Rajko Meserko, neodvisni kandidat s podporo SLS in SMC)