Leta 1962 v Dolu rojeni Željko Savič je diplomirani varstvoslovec. Aktivno je sodeloval pri osamosvojitvi Slovenije ter opravljal različne operativne in vodilne funkcije na področju civilnoobrambnega in varnostnega načrtovanja v okviru ministrstva za notranje zadeve. Bil je član republiškega štaba za civilno zaščito. V lokalno okolje je vpet že od ustanovitve občine, je eden od ustanoviteljev nogometnega kluba Dol in pobudnik gradnje objektov v Rekreacijskem centru Korant. Je začetnik turistične promocije občine prek kmetij odprtih vrat in sejmov ter med soustanovitelji, zdaj tudi predsednik skupine LAS Srce Slovenije. Zadnja štiri leta je svetnik Liste Sotočje. Če bo župan, bo v soodločanje o razvoju občine bolj aktivno vključil občane, zavzel se bo za izboljšanje šolske in predšolske ter zdravstvene infrastrukture, ureditev javnih vodovodov in vodotokov, nadaljevanje gradnje kanalizacije z malimi čistilnimi napravami ter trajnostno ureditev vaških jeder. Poudarek bo tudi na medgeneracijskem povezovanju, vzpostavitvi dnevnih centrov in programih za kakovostno življenje starostnikov. (Foto: Željko Savič, Lista Sotočje)