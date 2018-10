Šestinpetdesetletnik je diplomiral kot inženir gradbeništva in ima znanstveni doktorat s področja gradbeništva. Svojo poklicno pot je začel na ljubljanskem Prometnem inštitutu, kjer je bil tudi direktor. Pozneje je delal v Slovenskih železnicah, dokler ni bil leta 2000 imenovan za državnega sekretarja za prometno politiko in mednarodne odnose na ministrstvu za promet in zveze. Leta 2008 je bil izvoljen za poslanca v državnem zboru. Preden je leta 2010 prevzel vajeti grosupeljske občine, je bil Verlič 12 let občinski svetnik, leta 2002 je tudi kandidiral za župana (kot kandidat SDS, NSi in SLS), a je bitko proti dolgoletnemu vodji grosupeljske občine Janezu Lesjaku za las izgubil. Leta 2010 je zmagal šele v drugem krogu, a je na zadnjih volitvah prepričljivo zmagal z 72,8 odstotka glasov. (Foto: Peter Verlič SDS, s podporo NSi in SLS)