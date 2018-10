Božič pravi, da se je za kandidaturo odločil, ker občina občanom polzi iz rok. Trdi, da je medijsko zaprta, neprijazna do mladih, društev, drugače mislečih… Jordanu očita, da je njegov način vodenja zastarel. Ima smele obljube. V prihajajočem mandatu obljublja osvojitev zlatega kamna za najnaprednejšo občino, znak za mladim prijazno občino in zeleno Slovenijo. Za občane bolj oprijemljiv in pomemben cilj je uvedba participatornega proračuna. Na tak način želi vse kraje in skupnosti vključiti v občinske projekte. Božič bo za župana kandidiral tretjič. Je predsednik krajevne skupnosti Lavrica, tri mandate je občinski svetnik, zaposlen pa je kot podčastnik v Slovenski vojski. (Foto: Bojan Božič lista Naša občina)