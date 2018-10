Povod za ta poziv je nedavni ruski kibernetski napad na prostore Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Haagu, ki so ga voditelji danes obsodili.

»Takšne grožnje in napadi krepijo našo skupno odločenost za nadaljnjo krepitev notranje varnosti EU ter zmožnosti in zmogljivosti za odkrivanje, preprečevanje, onemogočanje in odzivanje na sovražne dejavnosti tujih obveščevalnih mrež,« piše v sklepih vrha.

Kazenski okvir unije naj bi vključeval zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v unijo za posameznike in pravne osebe, odgovorne za kibernetske napade. Podoben okvir je unija nedavno vzpostavila za odgovorne za kemične napade.

Da je treba okrepiti kibernetsko obrambo na ravni EU, je izpostavil tudi slovenski premier Marjan Šarec, ki je to polje vojskovanja v današnjem času primerjal z vojno zvezd v osemdesetih letih.

»Tu se ne bojuje s klasičnim orožjem. Metode so bistveno bolj prefinjene in so lahko tudi bistveno bolj uničujoče v našem sistemu, kjer vse temelji na digitalnih povezavah in računalniški podpori,« je opozoril Šarec.