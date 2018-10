Ima veliko izkušenj v gospodarstvu in nič v politiki. Vrsto let je delal v Industriji usnja Vrhnika, kjer se je povzpel vse do položaja direktorja za proizvodnjo in konfekcijo. Zdaj je vodja obrata Saubermacherja na Vrhniki. Njegova glavna predvolilna obljuba je povezana prav z zaprtjem Saubermacherjeve kompostarne v prihodnjem letu. Vendar se poraja vprašanje, zakaj za to ni poskrbel že prej. Prebivalci so vrsto let obupani zaradi smrada, a so vedno znova slišali prelaganje odgovornosti Subermacherja in kompostarne Rosa z enega podjetja na drugo. Doslej je Gabrovšek zastopal interes kapitala, ki je Vrhničane vlekel za nos. (Foto: Peter Gabrovšek, neodvisni kandidat s podporo liste Povezujemo Vrhniko in SD)